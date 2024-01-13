قسيمة الـ"127 مليون دولار" تهدّد مكتب البريد البريطاني بـ"الإفلاس"

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، قال نيدل: إن مكتب البريد تعامل مع التعويض الذي يدفعه لمديري البريد على أنه يُخصم من الضرائب، وهو ما ليس صحيحًا، مضيفًا: أن "الإعفاء الضريبي على المدفوعات يتمّ بشكل كلي وحصري على أغراض التجارة.