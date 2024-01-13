قسيمة الـ"127 مليون دولار" تهدّد مكتب البريد البريطاني بـ"الإفلاس"

كشف "دان نيدل" رئيس منظمة "تاكس بوليسي أسوسيتس" غير الربحية؛ أنّ مكتب البريد البريطاني قد يواجه قسيمة سداد بقيمة مئة مليون جنيه إسترليني "127 مليون دولار"؛ مما يعرّضه لخطر الإفلاس بعدما طالب بإعفاءٍ ضريبي عن مدفوعات التعويض لمديري البريد الفرعي.
ووفق وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، قال "نيدل": مكتب البريد طلب إعفاءً ضريبيًّا قدره "934" مليون جنيه لمدفوعات التعويض، وهذا قد يكون "غير قانوني".
وفي إطار فضيحة هورايزن، صدرت إدانات جنائية ضد أكثر من "700" من مديري ومديرات البريد الفرعي بعدما أظهر برنامج المحاسبة المعيب "فوجيتسو" وكأن هناك أموالًا قد فُقدت من فروعهم.
وبعد أيام من بثّ مسلسل "ميستر بايتس فيرسيز ذا بوست أوفيس" عبر قناة "أي.تي.في"، أعلن رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" أنه ستتم تبرئة ساحة الأسماء التي حوكمت خطأً في إنجلترا وويلز بحلول نهاية العام، بموجب قانون شامل سوف يتم إدخاله خلال أسابيع.
وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، قال نيدل: إن مكتب البريد تعامل مع التعويض الذي يدفعه لمديري البريد على أنه يُخصم من الضرائب، وهو ما ليس صحيحًا، مضيفًا: أن "الإعفاء الضريبي على المدفوعات يتمّ بشكل كلي وحصري على أغراض التجارة.
واعتبر مكتب البريد أن المعلومات التي كشف عنها بشأن الضرائب "ملائمة ودقيقة".