تغريدة متداولة مثيرة للجدل لباحث هولندي تَوقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل أيام

وفي أواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا مُوقِعًا حوالى خمسين جريحًا ومتسببًا في أضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.. وفي يناير 2020 شهد أيضًا زلزالًا بقوة 6.7 درجات ضرب منطقة إلازيغ؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا، في أكتوبر من العام نفسه، وضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه؛ مما أسفر عن مقتل 114 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.