تغريدة متداولة مثيرة للجدل لباحث هولندي تَوقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل أيام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، تغريدة مثيرة للجدل لباحث هولندي تَوقع قبل أيام زلزال تركيا، وذكر الدول التي ستتأثر بالزلزال.
ونشر الخبير الهولندي والباحث في شؤون الزلازل فرانك هوغيربيتس، تغريدة على "تويتر" تَوقع خلالها زلزال تركيا بدقة، قبل 3 أيام من وقوعه وذكر الدول التي ستتأثر بالزلزال.
وأعلن هوغيربيتس في 3 فبراير الحالي -أي قبل 3 أيام- عن زلزال سيحدث بقوة 7.5 درجات مئوية في منطقة (جنوب وسط تركيا، والأردن، وسوريا، ولبنان).
وحتى اللحظة -وفق "سكاي نيوز عربية"- لم تظهر الأضرار الحقيقية المادية والبشرية التي نتجت عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا والعراق والأردن ومصر.
وتُعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تَسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.
وهز زلزال بلغت قوته 7.9 درجات جنوبي تركيا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر؛ مما أدى إلى انهيار مبانٍ وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.
وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.
وأكد شاهد لـ"رويترز" في ديار بكر الواقعة على بُعد 350 كيلومترًا إلى الشرق، أن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ.
وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًّا هو من بين الأعلى في العالم.
وفي أواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا مُوقِعًا حوالى خمسين جريحًا ومتسببًا في أضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.. وفي يناير 2020 شهد أيضًا زلزالًا بقوة 6.7 درجات ضرب منطقة إلازيغ؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا، في أكتوبر من العام نفسه، وضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه؛ مما أسفر عن مقتل 114 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.