من يشتري "اليخت الطائر"؟ أجنحة ومهبط طائرات والسعر 86 مليون دولار!

وعلى الرغم من أن اليخت لا يزال مجرد أفكار على الورق، إلا أن المصممين يقولون إنه يمكن بناؤه في غضون عامين إذا جرى العثور على مشترٍ له، بحسب "سكاي نيوز عربية".