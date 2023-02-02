من يشتري "اليخت الطائر"؟ أجنحة ومهبط طائرات والسعر 86 مليون دولار!

ظهرت في الآونة الأخيرة تصاميم رائدة ومبتكرة ليخوت فاخرة، من بينها "the plectrum" أو "الريشة" الذي يعمل بتقنية "القارب المحلق"؛ بحيث يبدو كأنه يطير فوق الماء وهو يبحر بسرعات عالية.
وبحسب الموقع الرسمي لشركة "Lazzarini Design Studio" الإيطالية التي وضعت تصاميم ذلك اليخت الفاخر، فإنه طوله سوف يصل إلى 74 مترًا، وبتكلفة قد تزيد على 86 مليون دولار أمريكي.
ووفقًا للفريق في الشركة الإيطالية، فإن التصميم مستوحى إلى حد كبير من القوارب الشراعية ذات البدن الواحد التي تشارك في بطولة كأس أمريكا، وهي واحدة من أقدم مسابقات اليخوت الشراعية في العالم.
ولكن بدلًا من أن يعتمد يخت "الريشة" على الرياح مثل اليخت الشراعي، فإن هذه السفينة الضخمة ذات اللون البرتقالي اللامع سوف تعمل بثلاثة محركات هيدروجينية بقوة 5000 حصان لكل محرك.
في حين أن "تقنية التحليق" تعود إلى سنوات عديدة، فقد نمت شعبيتها مؤخرًا، لا سيما بسبب كأس أمريكا، ومع ذلك فإن بناء يخت بهذا الحجم وبالاعتماد على تلك التقنية سيكون بلا شك إنجازًا مهمًا للغاية.
وعلى الرغم من أن اليخت لا يزال مجرد أفكار على الورق، إلا أن المصممين يقولون إنه يمكن بناؤه في غضون عامين إذا جرى العثور على مشترٍ له، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ونبّه فريق التصميم في بيان إلى أن هذا "التكوين المختلف لليخوت الفاخرة" سوف يسمح "برحلات بحرية أسرع بكثير من القوارب التقليدية ذات الحجم المماثل".
وسوف تتم صناعة هذا اليخت من مزيج من المواد المركبة المصنوعة من ألياف الكربون الجافة بحيث يكون الأسرع من نوعه، وبالتالي يمكن أن تصل سرعته إلى 75 عقدة.
أما بالنسبة لوسائل الراحة على متن اليخت، فسيتم تجهيز القارب الفاخر بستة أجنحة للضيوف، وجناح رئيسي لمالك السفينة، ومهبط للطائرات العمودية، وحوض سباحة ضخم، بالإضافة إلى الكثير من وسائل الترفيه والاستجمام.