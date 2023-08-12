"زوكربرغ" يُعلّق على موعد منازلته مع "ماسك" في إيطاليا

لكن "زوكربرغ" قال: "لم نتّفق بعد على ما يقوله"، مشيرًا إلى رغبته في التعاون "مع منظمات احترافية"، بينها على سبيل المثال "يو إف سي"، رابطة فنون القتال المختلطة، للإشراف على هذا النزال المحتمل.