"زوكربرغ" يُعلّق على موعد منازلته مع "ماسك" في إيطاليا

نفى رئيس شبكة "ميتا" الأمريكية العملاقة مارك زوكربرغ، الجمعة، موافقته على أي موعد محدد للمشاركة في منازلة بالفنون القتالية دعاه إليها رئيس شبكة "إكس" إيلون ماسك.
جاء ذلك تعليقًا على تأكيد رئيس شبكة "إكس" المنافسة، أن هذه المبارزة المحتملة ستحصل في إيطاليا؛ بحسب تقرير لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت.
وتطرّق رئيسا مجموعتَي "إكس" "تويتر سابقًا"، و"ميتا"، المتنافستين، في نهاية يونيو؛ إلى إمكان تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة "MMA"، فيما جرى الحديث قبل أيام عن 26 أغسطس الجاري، كموعد محتمل لهذه المواجهة.
وكتب "ماسك" على منصته "إكس": "كل شيء ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا، سيكون شبيهًا، بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة؛ لذا لا شيء حديث في ذلك".
وأشار إلى أن "المبارزة" ستدار من جانب الشبكتين المتنافستين.
وقال "ماسك": "تحدّثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة، وقد أعطيا موافقتهما على إقامة الحدث في مكان استثنائي"، مكتفيًا في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي "مصارع".
وردًّا على "ماسك"، كتب "زوكربرغ"، الجمعة، عبر منصته الجديدة "ثريدز"، التي أطلقها الشهر الماضي، لتكون منافسًا مباشرًا لـ"إكس"، "أعشق هذه الرياضة وأنا مستعدّ للمنازلة منذ أن تحدّاني إيلون".
لكن "زوكربرغ" قال: "لم نتّفق بعد على ما يقوله"، مشيرًا إلى رغبته في التعاون "مع منظمات احترافية"، بينها على سبيل المثال "يو إف سي"، رابطة فنون القتال المختلطة، للإشراف على هذا النزال المحتمل.
وتشتبك المجموعتان العملاقتان في مجال التكنولوجيا، منذ سنوات، حول وجهات نظرهما المتعارضة حول العالم، من السياسة إلى الذكاء الاصطناعي.
ولكن المواجهة بينهما تصاعدت أكثر مع إطلاق مارك زوكربرغ ومجموعته "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، أوائل الشهر الماضي؛ تطبيق "ثريدز".
وقال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو: إنه يبحث مع إيلون ماسك تنظيم "حدث خيري كبير يستحضر التاريخ"؛ بحسب بيان صدر الجمعة.
وأضاف الوزير: أن المبلغ الذي يمكن أن يجمعه الحدث، والمقدّر بـ"ملايين اليوروهات، سيتمّ التبرُّع به لمستشفيين إيطاليين للأطفال"، معربًا عن أمله في اغتنام الفرصة "للترويج لتاريخنا".
وقال إيلون ماسك، على منصة "إكس"، التي اشتراها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار: "كل شيء سيعكس التقدير لماضي إيطاليا وحاضرها".