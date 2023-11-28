هجوم سيبراني يعطل خطوط خدمات الطوارئ في إسرائيل

أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، بأن خدمات الطوارئ في إسرائيل تعرضت لهجوم سيبراني، عطل خطوط الاتصال بخدمات الإسعاف والشرطة والإطفاء.
وأشارت التقارير إلى أن الهجوم عطل تلك الخدمات لقرابة 3 ساعات تقريبًا، قبل عودتها إلى العمل مجددًا.
ولم تكشف السلطات الإسرائيلية عن الجهة المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني، حتى الآن.
ونشرت خدمات الطوارئ الإسرائيلية خلال فترة تعطلها أرقامًا لخدمات الرسائل النصية القصيرة في حالات الطوارئ لحين إصلاح خطوط الاتصال.
ولكن خرج بعد فترة، وزير الاتصالات الإسرائيلي، وقال في تصريحات صحفية إن تعطل خدمات الاتصال كان لخلل تقني، وليس هجومًا سيبرانيًّا، وهو ما نفته مصادر حكومية إسرائيلية في وقت لاحق.