هجوم سيبراني يعطل خطوط خدمات الطوارئ في إسرائيل

ولكن خرج بعد فترة، وزير الاتصالات الإسرائيلي، وقال في تصريحات صحفية إن تعطل خدمات الاتصال كان لخلل تقني، وليس هجومًا سيبرانيًّا، وهو ما نفته مصادر حكومية إسرائيلية في وقت لاحق.