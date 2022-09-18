ثروة مفاجئة.. استيقظ من نومه ليجد في حسابه 250 ألف دولار

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال "سام كاري"، وهو مهندس أمن الموظفين في شركة: إن "غوغل" أرسلت 249.999 دولارًا إلى حسابه المصرفي، دون تفسير.. ولم يتمكن من الحصول على رد من الشركة إلا بعد ثلاثة أسابيع من محاولات الاتصال بها.