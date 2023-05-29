لخلاف على وقوف الحافلة.. فيديو صادم لتبادل إطلاق نار بين راكب وسائق بأمريكا

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر مقطع الفيديو توجّه الراكب نحو مقعد سائق الحافلة، وطلب منه أكثر من مرة -تحت تهديد السلاح- التوقف قبل المحطة الرئيسية، إلا أن السائق رفض مرارًا، قائلًا إنه لا يسمح له بالتوقف إلا في الأماكن والمحطات المحددة له.