لخلاف على وقوف الحافلة.. فيديو صادم لتبادل إطلاق نار بين راكب وسائق بأمريكا

بسبب خلاف على مكان توقّف الحافلة، كشف مقطع فيديو صادم عن لحظة تبادل لإطلاق النار بشكل كثيف، بين راكب وسائق داخل حافلة، في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر مقطع الفيديو توجّه الراكب نحو مقعد سائق الحافلة، وطلب منه أكثر من مرة -تحت تهديد السلاح- التوقف قبل المحطة الرئيسية، إلا أن السائق رفض مرارًا، قائلًا إنه لا يسمح له بالتوقف إلا في الأماكن والمحطات المحددة له.
وفجأة يتم تبادل إطلاق نار بين السائق والراكب الذي فرّ للخلف، حسب الفيديو، في وقت يظهر راكبان آخران يحاولان الهروب والاحتماء في الخلف.
وأوقف السائق الحافلة وقام بتعبئة المسدس من جديد، وأطلق النار على الراكب الذي سارع بالدفاع عن نفسه وأطلق عليه أيضًا النار.
وأوضح مقطع الفيديو تناثر دماء الراكب على أرضية الحافلة؛ بسبب طلق ناري أصابه في بطنه، بينما أصيب السائق في ذراعه، ويخضع الرجلان للعلاج وحالتهما مستقرة.
وحسب "الديلي ميل"، فقد تم طرد السائق من الخدمة؛ لحيازته سلاحًا وهو أمر ممنوع على السائقين، بينما ينتظر مثول الراكب أمام المحكمة يوم 6 يونيو القادم، فيما تجري الشرطة تحقيقات دقيقة لمعرفة من بادر إلى شهر مسدسه وإطلاق النار أولًا.