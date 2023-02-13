بملامح بريئة.. طلب غريب لطفلة تركية لحظة إنقاذها بعد 132 ساعة تحت الأنقاض

"أريد كولا صفراء.. وبكميات كبيرة". بهذه الكلمات عبَّرت طفلة تركية عن رغبتها في تناول المياه الغازية المفضلة لديها لحظة إنقاذها من تحت الركام إثر الزلزال المُدمِّر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، نشرت قناة TRT فيديو يوثق لحظة خروج الطفلة شينغول ذات الأعوام الخمسة، بملامحها البريئة والجميلة، بعد 132 ساعة قضتها تحت الأنقاض في مدينة غازي عنتاب التركية، وقد طلبت طلبًا غريبًا.
وكان أول طلب للصغيرة المستلقية على سرير الإنقاذ هو الكثير من زجاجات المشروب الغازي (الأصفر)؛ لتسألها سيدة في سيارة الإسعاف: "تريدين الكثير من الكولا الصفراء؟"، فأجابت شينغول: "نعم، سأشربها كاملة"؛ لتبادرها المسعفة بالسؤال: "هل ستشربينها في الطائرة أم عند النُّزل؟"؛ لتجيب الطفلة بكل براءة "في الطائرة".
يُشار إلى أن الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر الاثنين الماضي حصد أكثر من 37 ألف قتيل، وحوّل غازي عنتاب إلى منطقة شبه مُدمَّرة بالكامل؛ إذ تحولت المنازل برمتها إلى ركام، وتقطعت الطرقات، فيما حلت الخيام مكان الأبنية من أجل إيواء آلاف الناجين من الكارثة.
وتتوقع منظمات عدة، على رأسها الأمم المتحدة، أن يتضاعف عدد الضحايا في الأيام المقبلة، ولاسيما بعد رفع المزيد من الأنقاض.