بملامح بريئة.. طلب غريب لطفلة تركية لحظة إنقاذها بعد 132 ساعة تحت الأنقاض

يُشار إلى أن الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر الاثنين الماضي حصد أكثر من 37 ألف قتيل، وحوّل غازي عنتاب إلى منطقة شبه مُدمَّرة بالكامل؛ إذ تحولت المنازل برمتها إلى ركام، وتقطعت الطرقات، فيما حلت الخيام مكان الأبنية من أجل إيواء آلاف الناجين من الكارثة.