زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب دياربكر.. وهزة أرضية في البحر شعر بها سكان لبنان وفلسطين

والزلزال الجديد الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، بلغت قوته 6.4 درجات، وتَسبب في مقتل 3 أشخاص، وإصابة أكثر من 200 في تركيا، التي ضربها قبل نحو أسبوعين زلزال مدمر امتدت آثاره إلى سوريا، وراح ضحيته عشرات الآلاف.