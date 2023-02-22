زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب دياربكر.. وهزة أرضية في البحر شعر بها سكان لبنان وفلسطين

كشف معهد الزلازل التركي، عن تسجيل زلزال بقوة 4.5 درجات ضرب دياربكر جنوبي البلاد، كما وقعت هزة أرضية، صباح الأربعاء، أسفل البحر الأبيض المتوسط وشعَر بها سكان لبنان وفلسطين.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، نقلًا عن المركز الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة (8:01) صباحًا بالتوقيت المحلي (6:01 بتوقيت غرينتش) في البحر، قبالة شواطئ جنوب لبنان.
وأضافت أن مركز الهزة كان يبعد 61 كيلومترًا من صيدا، وقوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.
ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن سكان الضفة الغربية شعروا بالهزة التي استمرت 10 ثوان.
وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت إغلاق المدارس والجامعات، الثلاثاء، بعد هزة أرضية وقعت مساء الاثنين وشعر بها سكان عدد من دول المنطقة.
والزلزال الجديد الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، بلغت قوته 6.4 درجات، وتَسبب في مقتل 3 أشخاص، وإصابة أكثر من 200 في تركيا، التي ضربها قبل نحو أسبوعين زلزال مدمر امتدت آثاره إلى سوريا، وراح ضحيته عشرات الآلاف.