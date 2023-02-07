معهد رصد الزلازل الإيطالي: حركة لـمسافة 5 أمتار وراء زلزال تركيا المدمر

أوضح معهد رصد الزلازل الإيطالي، أن سبب الزلزال في تركيا هو تحرك صفيحة الأناضول 5 أمتار في عدة ثوان، حسب وكالة أنباء "انسا" الإيطالية.
وهزّ الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، فأسقط آلاف المباني بما في ذلك العديد من المجمعات السكنية ودمر مستشفيات وجعل الآلاف بين مشرد ومصاب.
ويعد الزلزال، الذي أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية، هو أعنف زلزال تسجله هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على مستوى العالم منذ هزة أرضية في منطقة نائية بجنوب المحيط الأطلسي في أغسطس آب 2021.