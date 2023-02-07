معهد رصد الزلازل الإيطالي: حركة لـمسافة 5 أمتار وراء زلزال تركيا المدمر

وهزّ الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، فأسقط آلاف المباني بما في ذلك العديد من المجمعات السكنية ودمر مستشفيات وجعل الآلاف بين مشرد ومصاب.