الكويت.. الحرارة إلى 52 درجة بدءًا من الجمعة

وأوضح العتيبي أن "الطقس سيشهد حالة من الاستقرار، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة الرياح الشمالية الغربية التي ستتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلو متراً في الساعة".