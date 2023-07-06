الكويت.. الحرارة إلى 52 درجة بدءًا من الجمعة

تسود الكويت خلال عطلة نهاية الأسبوع أجواء شديدة الحرارة، حيث يتوقع أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 50 إلى 52 مئوية.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن خبير الأرصاد الجوية فهد العتيبي: إنه من المتوقع أن تشهد أجواء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع موجة شديدة الحرارة تبدأ غداً الجمعة.
وأوضح العتيبي أن "الطقس سيشهد حالة من الاستقرار، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة الرياح الشمالية الغربية التي ستتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلو متراً في الساعة".
وذكر أن "الموجة شديدة الحرارة متوقع لها أن تستمر حتى الأحد المقبل"، داعياً الجميع إلى الإكثار من تناول السوائل لتعويض الفاقد.