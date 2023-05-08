حادث مأساوي.. مصرع 22 شخصاً بينهم 11 من أسرة واحدة بغرق قارب سياحي بالهند

في واقعة مأساوية لقي ما لا يقل عن 22 شخصاً مصرعهم؛ بينهم 11 من أسرة واحدة، في غرق قارب سياحي من طابقَيْن في ولاية كيرالا- جنوبي الهند، في وقتٍ متأخرٍ الأحد.
وأفادت السلطات ووسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ جارية.
وبادر العشرات خلال الليل للبحث عن ناجين من القارب الذي كان مغموراً جزئياً بالمياه، وصرح ضابط من مركز شرطة تانور لوكالة فرانس برس، بقوله "انتشلنا 22 جثة بينهم 15 امرأة و7 ذكور. وهناك نحو 6 أشخاص في المستشفى، وعمليات الإنقاذ جارية".
وأضاف الضابط أن 30 شخصاً كانوا على متن القارب.
في المقابل، قالت صحيفة "أونمانورما" المحلية إن 11 شخصاً من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم.
وقال وزير الرياضة والثروة السمكية في الولاية عبد الرحمن، الذي يساعد في تنسيق جهود الإنقاذ، إن معظم الضحايا أطفال.
وأوضح عبدالرحمن إن 4 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب وكالة "بي تي آي".
وقال ناجون لوسائل إعلام محلية إن عديداً من الركاب لم يكونوا يرتدون سترات نجاة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ عبر تويتر "تألمنا من الخسائر في الأرواح بسبب حادث القارب في مالابورام بولاية كيرالا. التعازي للعائلات الثكلى"، مضيفاً أن أقرباء كل ضحية سيحق لهم الحصول على تعويض.