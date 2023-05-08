حادث مأساوي.. مصرع 22 شخصاً بينهم 11 من أسرة واحدة بغرق قارب سياحي بالهند

في واقعة مأساوية لقي ما لا يقل عن 22 شخصاً مصرعهم؛ بينهم 11 من أسرة واحدة، في غرق قارب سياحي من طابقَيْن في ولاية كيرالا- جنوبي الهند، في وقتٍ متأخرٍ الأحد.