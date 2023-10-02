أربعة لقاحات مهمة لتطعيم الأطفال إلى جانب التطعيم الإلزامي

وفي المقام لفتت الطبيبة الانتباه، إلى ضرورة التطعيم ضد التهاب السحايا (لقاح ميناكترا)، ونوّهت بأن هذه العدوى تنتقل عن طريق الرذاذ المنتشر في الجو، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الإعاقة.