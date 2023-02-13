انتشال امرأة وطفل على قيد الحياة من أنقاض مبنى بجنوب تركيا

وأرفق الرئيس رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه طفل انتشله رجال الإنقاذ السلفادوريون من تحت الأنقاض ووضعوه على نقالة، فيما يُسمَع صراخ وبكاء أشخاص موجودين في المكان.. ومن ثم يمكن رؤية امرأة أُخرجت من بين الأنقاض تُحرّك ذراعيها، قبل أن يوضَع لها طوقٌ طبي على رقبتها وتُحمَل على نقالة.