مؤشر على الانزعاج داخل إدارة بايدن.. استقالة مسؤول بالخارجية الأمريكية احتجاجًا على الدعم المطلق لـ"إسرائيل"

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، كان جوش بول، مديرًا للشؤون العامة والكونجرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، الذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحة، ويمثل رحيلُه مؤشرًا نادرًا من الانزعاج الداخلي إزاء دعم الإدارة القوي لـ"إسرائيل"، أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ وفقًا للصحيفة، التي وصفت هذا التطور بأنه استعراض علني غير عادي للمعارضة داخل جهاز السياسة الخارجية للرئيس بايدن، الذي عمل على منع مثل هذه "التعبيرات عن الإحباط" من الانتشار.