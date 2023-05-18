صوّرته طالبة خلسة.. فيديو يكشف ما فعله معلم عراقي بطالبة وتدخل فوري لوزير التربية

وإثر ذلك دخل وزير التربية العراقي إبراهيم الجبوري على الخط، ووفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، فإن الوزير وجّه بتشكيل "لجنة تحقيقية عاجلة برئاسة مدير الإشراف التربوي وعدد من الأعضاء القانونيين من الوزارة، للتحقيق حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد مدرسي مادة الكيمياء للصف السادس الإعدادي وهو يهين الطلبة والطالبات في معاهد التدريس الخصوصي، ويتعامل معهم بطريقة بعيدة عن السمات التربوية".