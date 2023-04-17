شاهد.. السلطات المصرية تتدخل بعد "واقعة السجاد" المثيرة للجدل بالإسكندرية

أثارت واقعة نشر السجاد على كوبري مشاة بطريق المحمودية في محافظة الإسكندرية المصرية، ضجة كبيرة في البلاد؛ فيما أصدرت المحافظة 4 قرارات بشأنها.
وفي التفاصيل، حسب موقع "مصراوي"، قامت محافظة الإسكندرية يوم الأحد، بإغلاق مغسلة سجاد بمنطقة محرم بك بحي وسط؛ وذلك لتعديها على حرَم الطريق العام، بعدما نشَر صاحبها السجاد على كوبري مشاة بطريق المحمودية.
جاء ذلك بعد أن انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ تُظهر تعليق مواطنين سجادًا على كوبري مشاة علوي بطريق المحمودية بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية.
وفي هذا الصدد، وجّه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بفحص الصور والتأكد من محتواها، وتَبَين صحة الصور وقيام صاحب مغسلة سجاد بوضع السجاد أعلى الكوبري في أشعة الشمس.
كما أصدر المحافظ 4 قرارات تتضمن: غلق المغسلة الواقعة بشارع الكمال محرم بك؛ لتعدي صاحبها على حرَم الطريق العام، والتحفظ على السجاد، وضبط صاحب المغسلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وتسببت الواقعة في ضجة بمواقع التواصل؛ حيث نَشر رواد هذه المواقع الصور بسخرية؛ مؤكدين أن المواطنين غسلوا سجاد العيد ونشروه على كوبري مشاة بطريق المحمودية في الإسكندرية.