شاهد.. السلطات المصرية تتدخل بعد "واقعة السجاد" المثيرة للجدل بالإسكندرية

وفي التفاصيل، حسب موقع "مصراوي"، قامت محافظة الإسكندرية يوم الأحد، بإغلاق مغسلة سجاد بمنطقة محرم بك بحي وسط؛ وذلك لتعديها على حرَم الطريق العام، بعدما نشَر صاحبها السجاد على كوبري مشاة بطريق المحمودية.