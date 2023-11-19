الْتقطه جندي بهدف إهانة الفلسطينيين.. أول تحرك للجيش الإسرائيلي بعد فيديو المسجد

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد قالت تعليقًا على الفيديو: إن ما قام به الجندي، أحدَثُ مثال على قيام جنود بتسجيل أنفسهم وهم يهينون الفلسطينيين ويقومون بتحميل المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، "وهو الاتجاه الذي اشتد منذ هجوم حماس، الشهر الماضي".