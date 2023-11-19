الْتقطه جندي بهدف إهانة الفلسطينيين.. أول تحرك للجيش الإسرائيلي بعد فيديو المسجد

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": إن الجيش الإسرائيلي قرر إيقاف جندي تم تصويره وهو يلقي قنبلة صوت على مسجد في قرية فلسطينية بالقرب من رام الله.
وحسب موقع "الحرة"، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، ظهَر الجندي وهو يحمل القنبلة ويقترب من باب مسجد مغلق؛ بينما بدأ إمام بالداخل في رفع الأذان في وقت مبكر من الصباح، ثم يضع القنبلة التي تنفجر وتُحدث صوتًا قويًّا.
واستنكر مُعَلّقون فعلة هذا الجندي، وقالوا إنه حاول التباهي بترويع آمنين.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد قالت تعليقًا على الفيديو: إن ما قام به الجندي، أحدَثُ مثال على قيام جنود بتسجيل أنفسهم وهم يهينون الفلسطينيين ويقومون بتحميل المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، "وهو الاتجاه الذي اشتد منذ هجوم حماس، الشهر الماضي".
وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس هجومًا غير مسبوق على إسرائيل قُتل فيه نحو 1200 شخص، كما أسر مقاتلو حماس نحو 240 شخصًا ونقلوهم إلى غزة؛ وفق أرقام السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين تشن "إسرائيل" قصفًا مكثفًا على قطاع غزة أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين وبينهم أكثر من 5000 طفل، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.