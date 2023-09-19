مصر.. شاب يذبح شقيقته بالشارع لاعتراضه على خطبتها

قررت السلطات القضائية في مصر، تمديد حبس شاب في محافظة بورسعيد 15 يومًا؛ لاتهامه بارتكاب جريمة ذبح شقيقته في الشارع "بسبب اعتراضه على خطبتها".
وحسب صحيفة "الأسبوع"، شهدت محافظة بورسعيد، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها فتاة على يد شقيقها؛ لرفضه خطبتها، واعتقاده بأنها تسيء معاملته؛ فأعد خطة مُحكمة لإزهاق روحها، ونَحَرها وسط الشارع أمام أعين المارة في المنطقة الثامنة بحي المناخ في بور سعيد.
وتضيف الصحيفة: ارتبطت فتاة، تدعى "فريدة نبيل" (25 عامًا) بشاب أحبته، وتم خطبتهما دون موافقة شقيقها، الذي بيّت النية للانتقام منها.
وحسب سجلات وزارة الداخلية؛ فقد تَلَقّى قسم شرطة المناخ في بورسعيد إخطارًا بقيام شخص بذبح فتاة في الشارع بالمنطقة الثامنة شرقي المدينة.
وبانتقال رجال الشرطة، وجدوا فتاة في العقد الثالث من عمرها غارقة في دمائها بالشارع، وفارقت الحياة؛ نتيجة جرح ذبحي بالرقبة وطعنة في الظهر، وتَمَكن الأهالي من ضبط مرتكب الجريمة وبحوزته أسلحة بيضاء وتسلمته الشرطة لاستجوابه.
ونقل "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني، تفاصيل الجريمة والتحقيقات مع المتهم قائلًا: تَبَين أن المتهم يُدعى محمد نبيل (22 سنة) عاطل عن العمل، وهو شقيق المجني عليها وتدعى فريدة نبيل، كانت تعمل في محل تأجير فساتين زفاف بذات المنطقة التي شهدت الجريمة.
وقد اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بدعوى اعتراضه على خطبة شقيقته من أحد الأشخاص ومطالبته لها بفسخ الخطبة أكثر من مرة؛ لكنها رفضت.
أسرة المتهم طردته من المنزل منذ فترة نظرًا لسوء سلوكه وكثرة مشاكله.. وقد اعترف المتهم بأنه بيّت النية وخطط للتخلص من شقيقته عقابًا لها على عدم الانصياع لأوامره.
وقد أحضر سكينتين، وحضر بالقرب من مكان عملها، وانتظرها، وخلال عودتها من العمل طعنها من الخلف ثم ذبحها من الرقبة.
وكان المتهم قد اتفق مع صديق له حضر معه بدراجة نارية ليهربا سويًّا بعد ارتكاب الجريمة؛ ولكن حينما تجمهر الأهالي لمطاردة المتهم، فر صديقه من المكان.
وحاول المتهم تهديد الأهالي بالاعتداء عليهم بالسكين؛ لكنهم نجحوا في ضبطه وتسليمه للشرطة.