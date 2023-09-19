مصر.. شاب يذبح شقيقته بالشارع لاعتراضه على خطبتها

ونقل "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني، تفاصيل الجريمة والتحقيقات مع المتهم قائلًا: تَبَين أن المتهم يُدعى محمد نبيل (22 سنة) عاطل عن العمل، وهو شقيق المجني عليها وتدعى فريدة نبيل، كانت تعمل في محل تأجير فساتين زفاف بذات المنطقة التي شهدت الجريمة.