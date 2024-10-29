وفاة الفنان المصري حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عاماً

تُوفي الفنان المصري الشهير حسن يوسف؛ عن عمرٍ يناهز الـ 90 عاماً.
أعلن محمد يوسف؛ وفاة شقيقه الفنان حسن يوسف؛ صباح اليوم الثلاثاء، دون الكشف عن أيّ تفاصيل تخصُّ موعد ومكان الجنازة أو العزاء.
ودوّن محمد يوسف؛ عبر حسابه على "فيسبوك": «إنا لله وإنا إليه راجعون، تُوفي -منذ قليل- شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف؛ تغمده الله بواسع رحمته».
ووُلد الفنان حسن يوسف؛ في 14 أبريل 1934، وقدّم عدداً من الأعمال المميزة واشتهر بلقب «الولد الشقي» بين الجمهور والنقاد، إلى أن ابتعد عن العمل الفني، وعاد إلى تقديم الأعمال الفنية.
ومن أشهر أعماله مسلسل "إمام الدعاة"، وهي قصة عن حياة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.