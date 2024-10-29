وفاة الفنان المصري حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عاماً

ووُلد الفنان حسن يوسف؛ في 14 أبريل 1934، وقدّم عدداً من الأعمال المميزة واشتهر بلقب «الولد الشقي» بين الجمهور والنقاد، إلى أن ابتعد عن العمل الفني، وعاد إلى تقديم الأعمال الفنية.