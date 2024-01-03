رغم الكارثة.. شاهد لماذا تمّت الإشادة بطاقم الطائرة اليابانية المحترقة؟
رغم كارثة طائرة الخطوط الجوية اليابانية، إلا أن خبير طيران بريطانياً أشاد بطاقم الطائرة بعدما تمكنوا من اخلاء جميع الركاب البالغ عددهم 367، بأمان من طائرة إيرباص A350، عقب اصطدامها بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني واشتعال النيران بها على المدرج في مطار هانيدا يوم الثلاثاء.
وحسب موقع "أي نيوز" البريطاني، كشفت لقطات الفيديو كيف اشتعلت النيران بالطائرة وفي أثناء سيرها مشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل، ما تسبب بمقتل كل طاقم طائرة خفر السواحل.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع مع لحظات هبوط الطائرة على المدرج. وظهر اللهب على أحد جناحي الطائرة التي تدلى أحد محركاتها على الأرض.
وحسب تلفزيون "NHK" الياباني، فإن الطائرة المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل.
وحسب "أي نيوز"، قالت الخطوط الجوية اليابانية إن جميع الركاب البالغ عددهم 367، بينهم ثمانية أطفال، و12 من أفراد الطاقم، تم إجلاؤهم بأمان في غضون 90 ثانية فقط من طائرة إيرباص A350 بعد اصطدامها بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني على المدرج في مطار هانيدا.
ونقل الموقع عن خبير الطيران داي ويتنجهام، الرئيس التنفيذي للجنة سلامة الطيران في بريطانيا، إن طاقم الطائرة اليابانية التي اشتعلت فيها النيران على مدرج بطوكيو، كان قد تم تدريبه على إخراج جميع الركاب من الطائرة المحترقة في أقل من دقيقتين.
وأضاف "ويتنجهام" الطيار السابق في سلاح الجو الملكي البريطاني، إن الطائرات الكبيرة يجب أن تثبت في تدريباتها على اختبارات السلامة الخاصة بها، أنه يمكن إجلاء جميع الركاب في غضون 90 ثانية باستخدام نصف الأبواب المتاحة للخروج.
وقالت إدارة الإطفاء في طوكيو إن 17 شخصًا على الأقل ممن تم إجلاؤهم من الطائرة أصيبوا، قبل أن تشتعل النيران في الطائرة بالكامل.
قال "ويتنجهام": "لقد أخرجوا الناس بسرعة كبيرة". "إن طاقم الطائرة مدربون تدريباً عالياً على إدارة هذه الحوادث.
"لقد فوجئت في البداية بأن معظمهم قد نجوا إلى حد كبير دون أن يصابوا بأذى، لأنه بغض النظر عن الطريقة التي انتهت بها الطائرة، فإن الركاب هم الأهم."
وأظهر مقطع فيديو للحادث إجلاء الركاب بهدوء عبر مزالج هروب قابلة للنفخ، دون أمتعة على ما يبدو، قبل الهروب بعيدا عن الطائرة المحترقة عبر المدرج.
وقال "ويتنجهام"، عادة يتم الإبلاغ عن بعض الإصابات أثناء عملية الإخلاء بالنظر إلى المسافة من الطائرة إلى الأرض. وأضاف: "عادة يصاب الناس في الجزء السفلي من الشريحة، إما عن طريق الاصطدام بأشخاص آخرين أو في بعض الأحيان مع الحقائب التي قام الركاب الحمقى بإنزالها."
وحسب "ويتنجهام"، فهناك عديد من العوامل التي ساعدت على ضمان الإخلاء الآمن لجميع الركاب وطاقم الطائرة بعد تحطم الطائرة في طوكيو، بما في ذلك أن الطائرة كانت تحمل كمية أقل من الوقود أثناء الهبوط والتحرك بسرعة أقل.
وأضاف "ويتنجهام" أن العجلات الرئيسة ظلت أيضًا سليمة، مما منع الطائرة من الانزلاق على المدرج واحتمال إشعال حريق آخر.
وأظهرت لقطات تمت مشاركتها عبر الإنترنت من داخل الطائرة الركاب وهم يصرخون في المقصورة المليئة بالدخان. وقال "ويتنجهام" إنه يمكن سماع إنذار في أحد مقاطع الفيديو، وهي إشارة لطاقم الطائرة بالتحضير للإخلاء.
وأضاف: "أيضا يتم تدريب طاقم الطائرة على أنه إذا لم يتمكنوا من الاتصال بمقصورة القيادة، فإنهم يبدأون عملية الإخلاء بأنفسهم".
وأضاف: "ركاب هذه الطائرة كانوا محظوظين للغاية"، فلو اصطدمت طائرتهم بمقدمتها بطائرة خفر السواحل، وكان تصادمًا أماميًا كاملاً، فمن المحتمل أن تكون هناك خسائر كبيرة في الأرواح، لأن طاقم الرحلة يصبح عاجزًا ولا يستطيع إيقاف المحركات وما إلى ذلك.
وأضاف "ويتنجهام" أن العجلات الرئيسة للطائرة ظلت أيضًا سليمة، مما منع الطائرة من الانزلاق على المدرج واحتمال اشتعال حريق آخر بسبب احتكاكها مع المدرج.