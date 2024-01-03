رغم الكارثة.. شاهد لماذا تمّت الإشادة بطاقم الطائرة اليابانية المحترقة؟

وقال "ويتنجهام"، عادة يتم الإبلاغ عن بعض الإصابات أثناء عملية الإخلاء بالنظر إلى المسافة من الطائرة إلى الأرض. وأضاف: "عادة يصاب الناس في الجزء السفلي من الشريحة، إما عن طريق الاصطدام بأشخاص آخرين أو في بعض الأحيان مع الحقائب التي قام الركاب الحمقى بإنزالها."