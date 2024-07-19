"طيران الإمارات" ومطارات دبي: لا تأثير للخلل التقني العالمي على الرحلات والمطار

أكّد متحدث باسم "طيران الإمارات"، عدم وجود أي تأثيرٍ على عمليات رحلات الناقلة إثر الخلل التقني العالمي.
وقال المتحدث في بيانٍ اليوم: "ندرك وجود خللٍ تقني عالمي، ونراقب الوضع من كثب، وفي الوقت الحالي لا يوجد أيُّ تأثيرٍ على عمليات رحلات طيران الإمارات".
وأضاف: قد يحدث بعض التأخير في مواعيد الرحلات في وقتٍ لاحقٍ اليوم، نتيجة التداعيات الناجمة عن تأخر رحلات المغادرة من بعض المطارات ضمن شبكة وجهاتنا.
من جهته، أوضح متحدث باسم مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي (DXB) يعمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثّر في عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و2 هذا الصباح.
وأوضح أن شركات الطيران المتضرّرة تحوّلت على الفور إلى نظامٍ بديلٍ؛ ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.
إلى ذلك ذكر متحدث باسم "فلاي دبي"، أن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل التقني المتعلق بأنظمة المعلومات.
وأشار إلى أن "فلاي دبي" تواصل مراقبة الوضع من كثب.