"طيران الإمارات" ومطارات دبي: لا تأثير للخلل التقني العالمي على الرحلات والمطار

وقال المتحدث في بيانٍ اليوم: "ندرك وجود خللٍ تقني عالمي، ونراقب الوضع من كثب، وفي الوقت الحالي لا يوجد أيُّ تأثيرٍ على عمليات رحلات طيران الإمارات".