خبراء معماريون: التسرع بإعادة الإعمار قد يعرض تركيا لكارثة جديدة

وتفصيلاً، تعهد أردوغان بإعادة بناء المنطقة الجنوبية، التي شهدت وقوع الكارثة، في غضون عام، وهو تعهد تشير تقديرات متحفظة إلى أن تكلفته ستبلغ نحو 5 مليارات دولار في حين تشير توقعات أخرى إلى أنها أعلى من ذلك بكثير.