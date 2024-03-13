تحوَّل إلى كرة لهب.. شاهد انفجار صاروخ فضاء ياباني بعد ثوانٍ من إطلاقه

انفجر الصاروخ كايروس؛ التابع لشركة سبيس وان اليابانية، بعد وقتٍ قصيرٍ من إطلاقه، اليوم الأربعاء، إذ كانت الشركة تسعى لأن تصبح أول شركة يابانية تضع قمراً اصطناعياً في المدار.

الصاروخ الذي يبلغ طوله 18 متراً ويعمل بالوقود الصلب، والمكوّن من أربع مراحل، انفجر بعد ثوانٍ من انطلاقه بعد الساعة 11:01 صباحاً (02:01 بتوقيت غرينتش)، مخلفاً سحابة من الدخان وحريقاً بالقرب من منصة الإطلاق على طرف شبه جزيرة "كي" غربي اليابان.