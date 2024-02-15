لأول هبوط آلي منذ 56 عاماً.. شاهد لحظة إقلاع صاروخ يحمل "مركبة خاصة" إلى القمر

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، الخميس، إقلاع صاروخ ينقل مركبة أمريكية خاصة للهبوط على سطح القمر، وذلك في مهمة هي الأولى من بين 5 مهمات خاصة إلى القمر هذا العام.