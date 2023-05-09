افتتحه "نايف بن ثنيان".. انطلاق مؤتمر "الإعلام المتخصص" بجامعة الملك سعود

من جهته، سلّط رئيس تحرير مجلة الإعلام والاتصال الدكتور عبدالرحمن العناد الضوء على تاريخ ومسيرة الجمعية منذ انطلاقتها عام 1424هـ وتنظيم المنتدى الإعلامي الأول، مرورًا بإصدار العدد الأول من المجلة (سنوي) في شوال 1426هـ، مشيرًا إلى اتساع شهرة المجلة وازدياد الأبحاث المقدمة لها من مختلف الجامعات العربية، وارتفاع معايير النشر ونسب عدم القبول، وما أسهمت به المجلة من إضافات علمية مهمة لأدبيات الإعلام والاتصال، وما حققته من مراكز متقدمة في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية (آرسيف).