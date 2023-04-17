الأردن.. أغرب نهاية لمعركة بين "كلبين" بأحد شوارع عمّان

وفيما يتعلق بجرم إفلات حيوان مؤذٍ وجدت المحكمة أن الأفعال المرتكبة من جانب المشتكى عليه، والمتمثلة بتركه للكلب العائد له وإفلاته دون حراسة، وقيام هذا الكلب بمهاجمة المشتكي، فإن هذه الأفعال تشكّل عناصر جرم إفلات حيوان مؤذٍ دون حراسة، وهو ما يستوجب العقوبة.