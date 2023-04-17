الأردن.. أغرب نهاية لمعركة بين "كلبين" بأحد شوارع عمّان

أسدلت محكمة جزاء غرب عمّان الستار على أحداث قتال حامي الوطيس اندلع بين "كلبين" في شارع عبدالله غوشة القريب من الدوار السابع بعمان، حيث انتهت المعركة بعقر كلب وإصابة مالكه، فيما قضت المحكمة بتغريم مالك الكلب المعتدي 20 دينارًا بعد أن أدانته بجرم إفلات حيوان مؤذٍ.
وقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إنه حسب قرار المحكمة فإنه أسند لمالك الكلب المعتدي تهمتي "التسبب بالإيذاء، وإفلات حيوان مؤذٍ"، فيما تلخّصت وقائع هذه الشكوى أن الكلب العائد للمشتكى عليه قام بالهجوم على كلب المشتكي وقام بـ(عضّه)، وأثناء محاولة المشتكي إبعاد كلب المشتكى عليه عن كلبه تعرّض للإصابة.
وأسقطت المحكمة عن مالك الكلب المعتدي جرم التسبب بالإيذاء.
وفيما يتعلق بجرم إفلات حيوان مؤذٍ وجدت المحكمة أن الأفعال المرتكبة من جانب المشتكى عليه، والمتمثلة بتركه للكلب العائد له وإفلاته دون حراسة، وقيام هذا الكلب بمهاجمة المشتكي، فإن هذه الأفعال تشكّل عناصر جرم إفلات حيوان مؤذٍ دون حراسة، وهو ما يستوجب العقوبة.