300 طائرة "بوينغ" مهددة بالانفجار.. تحذير أمريكي بعد فضائح والشركة ترد!

ويُعد هذا أحدث تحذير كبير بشأن السلامة توجهه الجهات التنظيمية للشركة التي طالتها العديد من الفضائح مؤخراً حيث تعرضت العديد من طرازات طائرات الركاب من بوينغ لمشاكل عدة منها انفجار في قابس أبواب الطوارئ، واشتعال المحركات أثناء الطيران، ما أثار القلق لدى الملايين حول العالم، ودفعت بكبرى شركات الطيران إلى التشديد على معايير السلامة، التي غالبًا ما تكون في سلم الأولويات عالميًا.