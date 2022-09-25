منازل تغرق وسيارات تُلتهم.. إعصاران يفتكان بسكان اليابان والفلبين!

إلى ذلك، أعلنت الفلبين حالة التأهب القصوى في بعض المناطق في ظل اشتداد الإعصار القوي "نورو" مع اقترابه من أراضيها، وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن هيئة الأرصاد الجوية "بجاسا" أنه من المتوقع أن تزداد قوة الإعصار"نورو"، الذي يطلق عليها محليا اسم "كاردينج"، وربما يصل إلى اليابسة اليوم مع بلوغ الرياح سرعتها القصوى من 185 كيلومتر/ساعة (115 ميلا/ساعة) إلى 205 كيلومترات/ساعة.