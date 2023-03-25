شاهد: رمضان شهر الروحانيات.. هكذا استقبله المسلمون في أصقاع الأرض

احتفل المسلمون في أصقاع الأرض بحلول شهر رمضان المبارك، وما بين قارئ للقرآن، وساجد، وراكع استقبل نحو ملياري الشهر الكريم، فيما كان بعضهم في الأسواق يتسوق لشراء السلع واللوازم الرمضانية، والزينة والفوانيس؛ لممارسة طقوس استقباله والاحتفال بقدومه.
محمد بونير حسن/ رويترز
المسلمون يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان في مسجد بيت المكرم في العاصمة البنجالية دكا
عدنان عبيدي/ رويترز
المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الكبير في دلهي بالهند
أختار سومرو/ رويترز
موائد الإفطار تتجهز لاستقبال الصائمين في كراتشي بباكستان
ديلارا سنكايا/ رويترز
صائمون يتناولون إفطارهم في ميدان السلطان أحمد في إسطنبول بتركيا
أجينج دينار أولفيانا/ رويترز
مصلون يأخذون قسطًا من الراحة قبل حلول موعد الإفطار في مسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا
وكالة الأناضول
طفلة تحمل فانوس رمضان والفرحة ترتسم على وجهها في شوارع الموصل بالعراق
محمد عيسى/ قدس نت نيوز
فلسطينيون يشترون السلع والمنتجات الرمضانية في مدينة غزة
أحمد يسري/ رويترز
سيدة تشتري زينة شهر رمضان أثناء تسوقها بأحد أسواق العاصمة السعودية الرياض
أسوشيتيد برس
صائمون يستثمرون أوقاتهم في قراءة القرآن وتدبره في مدينة ماريكينا بالفلبين
عمرو نبيل/ رويترز
بائع التمور من أحد أسواق حي السيدة زينب العريق بالعاصمة المصرية القاهرة
محمد زعتري/ أسوشيتيد برس
فتيات لبنانيات يتسوقن لشراء فوانيس وزينة رمضان في مدينة صيدا
وكالة الأنباء الإسبانية
سيدات مسلمات يحرصن على إعداد وتجهيز مائدة الإفطار في أحد مساجد تيمور الشرقية
فهيم ديمر/ الوكالة الأوروبية للصور الصحفية
مسلمو البوسنة يطلقون مئات البالونات في السماء بمناسبة بداية شهر رمضان في العاصمة سراييفو