شاهد: رمضان شهر الروحانيات.. هكذا استقبله المسلمون في أصقاع الأرض

احتفل المسلمون في أصقاع الأرض بحلول شهر رمضان المبارك، وما بين قارئ للقرآن، وساجد، وراكع استقبل نحو ملياري الشهر الكريم، فيما كان بعضهم في الأسواق يتسوق لشراء السلع واللوازم الرمضانية، والزينة والفوانيس؛ لممارسة طقوس استقباله والاحتفال بقدومه.