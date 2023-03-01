بعد تأجيله بسبب أنظمة التوجيه.. "ناسا" تحدد موعدًا جديدًا لإطلاق "سبيس إكس كرو 6"

وحدد مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الشركاء العالميين (وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" و"سبيس إكس")، غدًا الخميس الموافق 2 مارس، موعدًا جديدًا لإطلاق مهمة "طموح زايد2"؛ وذلك عند الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات. فيما تمت الإشارة إلى أن هذا الموعد قابل للتغيير استنادًا إلى مدى معالجة السبب التقني للتأجيل الذي حصل عند إطلاق المهمة، وتركز على وجود أمر طرأ على الأنظمة الأرضية؛ حيث توافقت الفِرَق المعنية بالمهمة بالإجماع، على التحقق من الخلل الذي حال دون الحصول على البيانات، التي تؤكد تزويد الصاروخ "فالكون 9" بالمواد اللازمة للإقلاع.