نشرت في صحيفة.. كيف فقدت امرأة "800" ألف دولار بسبب هذه الصورة؟!

فقدت امرأةٌ أكثرَ من "800" ألف دولار بسبب نشر هذه الصورة في إحدى الصحف؛ حيث كانت الصورةُ سببًا في كشف "احتيال" امرأة إيرلندية، طالبت بتعويضات "حادث سيارة" تعرّضت له.
ورفضت محكمةٌ في أيرلندا مطالبةَ امرأة بتعويض بقيمة "820" ألف دولار، بعد ظهور صورة لها وهي تفوز في مسابقة "رمي شجرة الأعياد".
وحسب صحيفة "إندبندنت"، زعمت "كاميلا غرابسكا"، 36 عامًا؛ أن حادث سيارة في عام 2017 تركها تعاني من "ألم موهن"؛ مما جعلها غيرَ قادرة على رفع الحقائب الثقيلة، وأجبرها على البقاء في السرير لأيام عديدة؛ وفقًا لما كشفت عنه المحكمة العليا في إيرلندا وأوردته المحكمة الإيرلندية.
وقالت الصحيفة: إن الألم المستمرّ في ظهرها ورقبتها وعمودها الفقري جعلها غير قادرة على حمل أكياس التسوق أو القيام بالأعمال المنزلية أو اللعب مع طفليها.
طلبت "820" ألف دولار تعويضًا من شركة تأمين.
ورفعت "غرابسكا" دعوى قضائية ضد شركة "RSA" للتأمين؛ على أساس أنها لم تتمكّن من العمل لأكثر من 5 سنوات، مطالبة بخسارة الأرباح الماضية والمستقبلية التي بلغت حوالي "542" ألف دولار من إجمالي المبلغ المطلوب من قبلها، والذي يصل إلى "820" ألف دولار؛ وفقًا لصحيفة "الإندبندنت".
وتمّ رفض قضيتها عندما أظهرت صورةٌ نُشرت في صحيفة، بعد عام تقريبا من الحادث الذي تعرضت له؛ فوزَ "غرابسكا" في مسابقة رمي شجرة عيد الميلاد.
وظهرت المرأة الإيرلندية في الصورة وهي تقوم برمي شجرة كبيرة وسط حشد من المتسابقين.
وتظهر الصورة الثانية التي نشرتها الصحيفة وهي تبتسم وهي تحمل شهادة مثبتة تعلن فوزها بالبطولة.
عندما تمّ استجوابها في المحكمة، قالت "غرابسكا": إنها لا تزال تشعر بالألم عندما ألقت شجرة الميلاد، وكانت تبتسم في الصور؛ لأنها كانت تحاول "أن تعيش حياة طبيعية"؛ حسب صحيفة "الإندبندنت".
لكن القاضية "كارمل ستيوارت" التي ترأست القضية، قالت: إنه ليس أمامها خيار سوى رفض الادعاء بسبب "الصورة المؤلمة للغاية" لرمي غرابسكا لشجرة الميلاد، والتي كانت "تتعارض" مع الأدلة الطبية المقدمة. وقالت: "أخشى أنني لا أستطيع إلا أن أستنتج أن هذه الادعاءات مبالغ فيها تمامًا".