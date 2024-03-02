نشرت في صحيفة.. كيف فقدت امرأة "800" ألف دولار بسبب هذه الصورة؟!

ورفعت "غرابسكا" دعوى قضائية ضد شركة "RSA" للتأمين؛ على أساس أنها لم تتمكّن من العمل لأكثر من 5 سنوات، مطالبة بخسارة الأرباح الماضية والمستقبلية التي بلغت حوالي "542" ألف دولار من إجمالي المبلغ المطلوب من قبلها، والذي يصل إلى "820" ألف دولار؛ وفقًا لصحيفة "الإندبندنت".