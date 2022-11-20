بالفيديو.. انفجار في خط غاز روسي يتسبّب في تصاعد ألسنة من النار

وذكر عبر تطبيق تليجرام، أن الانفجار وقع عند نقطة تقع بين منطقتَي بيرنجاردوفكا وكوفاليوفو.. ولم يتسنَ التوصل إلى معلومات عن أي ضحايا محتملين أو سبب الانفجار، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ".