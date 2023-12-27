الزبون الذي لا يتمنّاه أي تاجر.. شاهد ما فعلته امرأة رفض بائع أن تعيد حذاء حريميًّا

بالتأكيد هذه المرأة من الزبائن التي لا يتمنّى أي تاجر التعامل معها؛ حيث أقدمت على جريمة مروّعة، حين أشعلت النار في أحد المتاجر لبيع الأحذية والملابس؛ لأن صاحب المتجر رفض إعادة زوج من الصنادل الحريمي كانت قد اشترته.