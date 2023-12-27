الزبون الذي لا يتمنّاه أي تاجر.. شاهد ما فعلته امرأة رفض بائع أن تعيد حذاء حريميًّا

بالتأكيد هذه المرأة من الزبائن التي لا يتمنّى أي تاجر التعامل معها؛ حيث أقدمت على جريمة مروّعة، حين أشعلت النار في أحد المتاجر لبيع الأحذية والملابس؛ لأن صاحب المتجر رفض إعادة زوج من الصنادل الحريمي كانت قد اشترته.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقعت الجريمة مساء الأحد الماضي في أحد الأسواق بمدينة "ديانوبوليس" وسط البرازيل، وألقت السلطاتُ القبضَ عليها بعد ساعات من ارتكابها الجريمة.
وأظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، مشهدًا ظهرت فيه المرأة "39 عامًا"، وهي تقوم بسكب البنزين داخل صندوق القمامة أمام المتجر، وأمام أبواب المتجر المغلق في ساعة متأخرة من الليل، قبل أن تقوم بإشعال النار في الصندوق.
وكادت المرأة أن تحترق بسبب عبوة البنزين في يدها؛ حيث انتشرت النيران فيها قبل أن تلقيها في صندوق القمامة، وبسرعة امتدّت النيران إلى أبواب المتجر والبضائع داخله.
وحسب موقع "G1" الإخباري البرازيلي، قالت إدارة الإطفاء: إن الحريق انتشر في جميع أنحاء المبنى ودمّر حوالي 70 بالمائة من المتجر، بما في ذلك الأثاث والبضائع.
وكافح رجالُ الإطفاء الحريقَ الذي استمرّ لمدة ساعتين تقريبًا، وامتدّ إلى مخبز ومحل جزارة، وكاد أن يحرق منزلًا مجاورًا.
وأظهر مقطعُ فيديو منفصل صاحبَ المتجر وهو يحاول دخول السوق لاستعادة متعلقاته الشخصية، لكن أحد رجال الإطفاء سحبه بعيدًا بعد ثوانٍ فقط من انفجار كرة نارية ضخمة باتجاه الشارع.
وحسب "الديلي ميل": قامت الشرطة العسكرية بالبرازيل باعتقال المرأة في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي، وذلك عقب مراجعة لقطات الكاميرات الأمنية.