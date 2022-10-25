من حول العالم.. صور مذهلة لكسوف الشمس الجزئي

كان العالم أمس الثلاثاء على موعد مع آخر ظهور لظاهرة كسوف الشمس الجزئي هذا العام، وهي الظاهرة التي تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريباً، ويكون القمر في المنتصف، أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري؛ فيُلقي القمر ظله على الأرض.