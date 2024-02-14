فيديو.. هدف خارق يُذهل الجماهير ومنصات التواصل تُرَشحه لجائزة الأفضل

وتَسلم فيلوجين الكرة على الطرف الأيمن من منطقة الجزاء؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"؛ ليقوم بمراوغة مدافع روذرهام بطريقة رائعة، قبل أن يخدع مدافعًا آخر ويُسقطه على الأرض، ثم يقوم بالتسديد على طريقة "الرابونا" العكسية؛ لتسقط الكرة فوق الحارس في الشباك، وسط دهشة الجماهير.