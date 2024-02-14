فيديو.. هدف خارق يُذهل الجماهير ومنصات التواصل تُرَشحه لجائزة الأفضل

سجل لاعب شاب بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، هدفًا "خارقًا"، أشعل وسائل التواصل الاجتماعي، وطالَبَ مئات الجماهير بأن يترشح لجائزة أفضل هدف في العام.
وخلال مباراة بين ناديي هال سيتي وروذرهام؛ أشعل الجناح الإنجليزي الشاب، جايدن فيلوجين، المدرجات؛ بهدف رائع قبل نهاية المباراة بربع ساعة.
وتَسلم فيلوجين الكرة على الطرف الأيمن من منطقة الجزاء؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"؛ ليقوم بمراوغة مدافع روذرهام بطريقة رائعة، قبل أن يخدع مدافعًا آخر ويُسقطه على الأرض، ثم يقوم بالتسديد على طريقة "الرابونا" العكسية؛ لتسقط الكرة فوق الحارس في الشباك، وسط دهشة الجماهير.
وانتشر الهدف بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتداولته المنصات الرياضية، كونه أحد أجمل الأهداف هذا العام.