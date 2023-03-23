"خلصت الحدوتة".. وفاة "أبلة فضيلة".. أشهَرُ مقدمي برامج الأطفال في مصر

وتضيف "اليوم السابع"، ارتبط صوت فضيلة توفيق في عقولنا بالحكايات والقصص، وقد بدأت مشوارها الإذاعي كمذيعة ربط، عام 1953، وفي أحد أيام عملها قابلت الرائد الإذاعي محمد محمود شعبان، الشهير بـ"بابا شارو"، فقالت له: "أتمنى أن أعمل كمقدمة برامج للأطفال، فأجابها بابا شارو، أنه هو من يتولى العمل على هذا الملف الإذاعي وحده"، ثم بعد ذلك بدأت بتقديم النشرة الإخبارية بالإذاعة؛ حيث تطورت إمكانياتها وخبراتها، وبعدها قدمت برنامج الأطفال، وأشهرها "غنوة وحدوتة".