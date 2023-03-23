"خلصت الحدوتة".. وفاة "أبلة فضيلة".. أشهَرُ مقدمي برامج الأطفال في مصر
توفيت نجمة الإذاعة المصرية فضيلة عبدالعزيز، المعروفة بـ"أبلة فضيلة"، الخميس، عن عمر 94 عامًا في كندا.
وتحت عنوان "خلصت الحدوتة.. ورحلت أبلة فضيلة"، قال موقع "بوابة الأهرام"، أعلنت نجلة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق، رحيلها اليوم؛ وذلك عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: "ادعوا لأمي بالرحمة.. البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز (أبلة فضيلة)، وستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق 24/ 3/ 2023 عقب صلاة الجمعة، في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا".
يُذكر أن أبلة فضيلة من مواليد 4 أبريل 1929م، وتُعد من أشهَرِ مقدمي برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، واسمها الحقيقي فضيلة توفيق، وهي خريجة كلية الحقوق، وتتلمذت علي يد الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان "بابا شارو".
وحسب موقع "اليوم السابع"، فقد عَلِقَ صوت أبلة فضيلة في أذهان أطفال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ وذلك عن طريق أشهَر برنامج للأطفال بالإذاعة المصرية في الوطن العربي وهو "غنوة وحدوتة"؛ حيث تميزت بصوتها وأدائها الجميل والبسيط لوصوله مباشرة إلى قلب وعقل الأطفال، خلال سردها الحكايات والقصص التعليمية لهم؛ لتجذب الملايين منهم، وتساعد الآباء بشكل إيجابي، على ترسيخ القيم والمبادئ التربوية لدى أبنائهم، ومنذ ذلك الوقت أصبحت "أبلة فضيلة" أشهر مقدمة برامج أطفال.
وتضيف "اليوم السابع"، ارتبط صوت فضيلة توفيق في عقولنا بالحكايات والقصص، وقد بدأت مشوارها الإذاعي كمذيعة ربط، عام 1953، وفي أحد أيام عملها قابلت الرائد الإذاعي محمد محمود شعبان، الشهير بـ"بابا شارو"، فقالت له: "أتمنى أن أعمل كمقدمة برامج للأطفال، فأجابها بابا شارو، أنه هو من يتولى العمل على هذا الملف الإذاعي وحده"، ثم بعد ذلك بدأت بتقديم النشرة الإخبارية بالإذاعة؛ حيث تطورت إمكانياتها وخبراتها، وبعدها قدمت برنامج الأطفال، وأشهرها "غنوة وحدوتة".
وهذه إحدى حكايات أبلة فضيلة؛ حيث اعتادت أن تُنهي حكاياتها بعبارة "توتة توتة فرغت (خلصت) الحدوتة".