لأغرب سبب.. تأجيل لقاء الرئيس بايدن وأمين عام "الناتو"

يخضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لعلاج الجذور، بعد معاناته من آلام الأسنان، الذي منعه من حضور فعالية رياضية ولقاء أمين عام "الناتو"، أمس الاثنين.
وقال الطبيب الشخصي لبايدن، كيفين أوكونور، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض: إن بايدن أبلغ عن شعوره بالألم في الناحية اليمنى من الفك السفلي يوم الأحد؛ مشيرًا إلى أن الرئيس كان يعاني من ألم من قناة الجذر في ذلك اليوم، وقد "تحمل الإجراء (علاج الجذور) جيدًا" دون أي مضاعفات.
وحسب موقع "الحرة"، فقد شعر بايدن صباح أمس الاثنين "بمزيد من الانزعاج" في فمه؛ وهو ما قال أوكونور إنه كان متوقعًا.
ويتولى فريق متخصص من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، استكمال علاج قناة الجذر للرئيس في البيت الأبيض.
وكان من المقرر أن يشارك بايدن في فعالية رياضية في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، الذي يستضيف أبطال الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات من مختلف الرياضات الرجالية والنسائية لموسم 2022- 2023.
وقال البيت الأبيض: إن نائبة الرئيس كامالا هاريس حضرت الاحتفال بدلًا من بايدن.
كما كان من المقرر أن يلتقي بايدن -في وقت لاحق الاثنين- الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ويقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات، قبل إعلان البيت الأبيض عن تأجيله بسبب علاج أسنانه.