لأغرب سبب.. تأجيل لقاء الرئيس بايدن وأمين عام "الناتو"

وقال الطبيب الشخصي لبايدن، كيفين أوكونور، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض: إن بايدن أبلغ عن شعوره بالألم في الناحية اليمنى من الفك السفلي يوم الأحد؛ مشيرًا إلى أن الرئيس كان يعاني من ألم من قناة الجذر في ذلك اليوم، وقد "تحمل الإجراء (علاج الجذور) جيدًا" دون أي مضاعفات.