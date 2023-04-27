لا دواء ولا غذاء ولا كهرباء في الخرطوم.. أصحاب الأمراض المزمنة يعانون

الاشتباكات أجبرت آلاف السودانيين على مغادرة البلاد، وأُجبِر عشرات الآلاف على النزوح داخليًّا إلى ولايات أخرى.. أما مَن قرر البقاء في الخرطوم؛ فوحده مَن يتحمل تَبِعات قراره بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية.