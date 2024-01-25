اليابان.. حكم بإعدام متهم أحرق استوديو رسوم متحركة خلّف 36 قتيلًا

وقال القاضي كيسوكي ماسودا إن أوبا أراد أن يصبح روائيًا لكنه لم ينجح في ذلك، وسعى للانتقام، معتقدًا أن شركة استوديو كيوتو للرسوم المتحركة سرقت الروايات التي قدمها ضمن مسابقة للشركة، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).