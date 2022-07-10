بعد قمري "الزهرة" والفراولة".. "قمر الغزال" يضيء الأرض بعد أيام

وقد يلاحظ مراقبو السماء أن البدر مساء الأربعاء سيبدو أكبر وأكثر إشراقًا من المعتاد، وهذا لأنه، للشهر الثالث على التوالي، سيرتفع البدر كقمر عملاق عندما يكون في نقطة الحضيض، عند أقرب نقطة له من الأرض.