احذروا "الحبر المؤقت".. آسيوي في دبي سقط ضحية عملية احتيال متقنة بشيك

وحين توجه إلى البنك واطلع على الشيك أدرك أن المتهم زوّر البيانات على الشيك بتوقيع الضحية، وكتب اسم المتهم الثاني في هذه القضية في خانة المستفيد بدلاً من اسم البنك، وتم تغيير القيمة الموجودة فيه، من 90 ألف درهم إلى 32 ألفاً و500 درهم، وعرف أن المتهم الثاني حضر بنفسه وسحب المبلغ، وكانت المفاجأة التي عرف بأمرها في وقت لاحق هي أن الشخص الهارب الذي قابله كتب بيانات الشيك بقلم يحتوي على حبر مؤقت يظل فترة ويختفي تلقائياً بعد ذلك، حتى يتمكن المحتالون من تغيير بيانات الشيك.