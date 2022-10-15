إذا ثَبتت إدانتها سننهي خدماتها فورًا.. التحقيق مع معلمة بسبب ما فعلته مع طالبة بالكويت

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية: وصف العجمي ما فعلته المعلمة -إن صح- بـ"الجريمة، التي يستطيع بسببها ولي الأمر مقاضاة المعلمة، وتسجيل شكوى ضدها في المخفر"، فيما أكد أن "إدارة الشؤون القانونية في المنطقة سوف تستدعي المعلمة لسماع أقوالها يوم الأحد، وإن ثبتت إدانتها سوف نقوم بإنهاء خدماتها فورًا".