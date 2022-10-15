إذا ثَبتت إدانتها سننهي خدماتها فورًا.. التحقيق مع معلمة بسبب ما فعلته مع طالبة بالكويت

في الكويت أكّد مدير منطقة مبارك الكبير بالإنابة محمد عايض العجمي؛ أن إدارة المنطقة فتحت تحقيقًا مع معلمة وافدة اتهمت بقص جزء من شعر طالبة في إحدى المدارس الثانوية بنهاية دوام يوم الخميس الماضي، وتم إبلاغ الوزارة بذلك.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية: وصف العجمي ما فعلته المعلمة -إن صح- بـ"الجريمة، التي يستطيع بسببها ولي الأمر مقاضاة المعلمة، وتسجيل شكوى ضدها في المخفر"، فيما أكد أن "إدارة الشؤون القانونية في المنطقة سوف تستدعي المعلمة لسماع أقوالها يوم الأحد، وإن ثبتت إدانتها سوف نقوم بإنهاء خدماتها فورًا".
وعن مبرّرات هذا الفعل قال العجمي: "لا أعلم سببًا لذلك سوى العنجهية، وسوف نتّخذ العقوبة المناسبة لحجم هذا الفعل فور استكمال التحقيقات".