تعرّف على الجنسيات الأكثر شراء للعقار في تركيا.. بينهم رعايا دولة عربية

ووفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول" عن بيان هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء؛ فقد بلغ إجمالي المبيعات في تركيا خلال يوليو الماضي 109 آلاف و548 عقارًا.