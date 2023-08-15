تعرّف على الجنسيات الأكثر شراء للعقار في تركيا.. بينهم رعايا دولة عربية

بلغت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال شهر يوليو الماضي، 2801 عقار.
ووفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول" عن بيان هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء؛ فقد بلغ إجمالي المبيعات في تركيا خلال يوليو الماضي 109 آلاف و548 عقارًا.
وتراجعت مبيعات الأجانب خلال الفترة المذكورة 28.9%، وبلغت ألفين و801 عقار؛ لتبلغ حصتهم من بيع العقارات في تركيا 2.6%.
وجاءت أنطاليا في صدارة قائمة الولايات التركية الأكثر بيعًا للعقارات للأجانب بواقع 998 عقارًا، ثم إسطنبول بـ832، ومرسين 263 عقارًا.
واحتل الروس المركز الأول بشراء 772 عقارًا، ثم الإيرانيون بـ272، وفي المركز الثالث جاء العراقيون بـ204.