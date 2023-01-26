شاهد.. أول امرأة أردنية تقود مقاتلة إف 16

وفي التفاصيل، فقد حلّقت في سماء المملكة الأردنية أمس الأربعاء، أول امرأة أردنية من مرتبات سلاح الجو الملكي الملازم الطيار "سبأ الذنيبات"، منفردة بطائرة حربية مقاتلة إف 16، من قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية، حسب "سكاي نيوز عربية".