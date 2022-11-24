الجزائر تحكم على 48 متهماً بالإعدام بعد إدانتهم بقتل مواطن حرقاً

وتسبب مقتل جمال بن إسماعيل، المغني الذي قال إنه ذهب إلى منطقة القبائل بالقرب من الجزائر العاصمة للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في أنحاء الجزائر عام 2021، في صدمة للبلاد.