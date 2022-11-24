الجزائر تحكم على 48 متهماً بالإعدام بعد إدانتهم بقتل مواطن حرقاً

أصدرت محكمة جزائرية اليوم (الخميس) أحكاماً بالإعدام على 48 أدينوا بقتل رجل اتهموه بإشعال حرائق غابات قاتلة في صيف 2021.
وقضت المحكمة أيضاً بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات على 37 آخرين، فيما برأت 17، وفقاً لـ"رويترز".
وتسبب مقتل جمال بن إسماعيل، المغني الذي قال إنه ذهب إلى منطقة القبائل بالقرب من الجزائر العاصمة للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في أنحاء الجزائر عام 2021، في صدمة للبلاد.
وجاء في الشهادات ومقاطع الفيديو التي تم عرضها أثناء المحاكمة أنه بعد أن توجه إلى منطقة القبائل، أوقفه عشرات الشبان بمنطقة "الأربعاء ناث إيراثن" وأحرقوه حياً.
وتُخفف أحكام الإعدام في كل الحالات تقريباً إلى السجن المؤبد، إذ لم يتم تنفيذ أي أحكام إعدام في البلاد منذ التسعينيات عندما حاربت الحكومة تمرداً في حرب أهلية أسفرت عن مقتل مئات الآلاف.