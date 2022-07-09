سكر لفمه وحناء لرأسه وزغاريد.. احتفال مميز لدولة عربية بـ"كبش العيد"

وعادة وضع الحناء للخروف تختلف من مدينة إلى أخرى، وتتخللها بعض التفاصيل البسيطة التي تعبر عن هوية كل منطقة؛ ففي باتنة مثلًا: يقوم كبير العائلة وابنه بجلب كبش العيد يوم عرفة، وعند وصوله إلى البيت يستقبل بالحناء والزغاريد، وتسمى هذه العادة بـ"علامة كبش العيد".