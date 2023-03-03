زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب كهرمان مرعش التركية

وتشهد تركيا سلسلة من الهزات الأرضية المدمّرة، حيث ضرب زلزالٌ بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير، وصلت ارتداداته إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر، وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال وفقاً للمصادر التركية إلى نحو 45 ألف قتيل.