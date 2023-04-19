عامل توصيل البيتزا تحوَّل إلى بطل في لحظة.. فيديو يرصد اللحظات المثيرة

في مقطع فيديو مثير أثار عامل توصيل بيتزا إعجاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهر وهو يساعد الشرطة الأمريكية في القبض على أحد المطلوبين.
وجرت الواقعة المثيرة، الأحد الماضي، في إحدى ضواحي مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، عندما كان أحد عمال مطعم "كوكز بيزا" يقوم بتوصيل طلبية بيتزا إلى زبونة.
ويظهر في المقطع المصور وفق "سي إن إن"، العامل الذي يدعى، تايلر موريل، وهو يقف أمام أحد المنازل بانتظار أن يسلم طلبية بيتزا، وفي تلك الأثناء لاحظ عناصر الشرطة وهي تطارد أحد المطلوبين الذي كان يقود سيارة مسروقة اصطدمت على ما يبدو بأحد الأرصفة بعد أن فقد السيطرة عليها ليهرع ويتابع عملية هروبه جرياً على الأقدام.
استطاع موريل أن يعرقل المطلوب الأمني بقدمه دون حتى أن يوقع علبة البيتزا التي كان يحملها بين يديه. وأدت تلك العرقلة إلى وقوع المشتبه فيه أرضاً؛ ما ساعد عناصر الشرطة على إلقاء القبض عليه بسرعة وبسهولة.