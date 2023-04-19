عامل توصيل البيتزا تحوَّل إلى بطل في لحظة.. فيديو يرصد اللحظات المثيرة

ويظهر في المقطع المصور وفق "سي إن إن"، العامل الذي يدعى، تايلر موريل، وهو يقف أمام أحد المنازل بانتظار أن يسلم طلبية بيتزا، وفي تلك الأثناء لاحظ عناصر الشرطة وهي تطارد أحد المطلوبين الذي كان يقود سيارة مسروقة اصطدمت على ما يبدو بأحد الأرصفة بعد أن فقد السيطرة عليها ليهرع ويتابع عملية هروبه جرياً على الأقدام.