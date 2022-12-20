الصحة العالمية: 10 ملايين شخص معرض لخطر الإصابة بالاضطرابات النفسية في أوكرانيا

وتواصل المنظمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأوكرانية تقديم الإمدادات الطبية المنقذة للحياة خاصة في المناطق التي استعادتها السلطات الأوكرانية، وقدمت خلال الأيام الأخيرة الأدوية والمعدات الطبية في باخموت في دونيتسك لنحو 10 آلاف شخص غالبيتهم فروا من خيرسون، كما قدمت مولدات الطاقة لضمان استمرار المستشفيات في العمل وسط الحرب والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.